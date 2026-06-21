Édimbourg : une enquête antiterroriste ouverte après des attaques visant des musulmans

La police écossaise a ouvert une enquête antiterroriste après une série d'agressions survenues vendredi soir à Édimbourg, qui semblent avoir visé des membres de la communauté musulmane. Cinq hommes âgés de 22 à 39 ans ont été blessés, dont trois ont dû être hospitalisés. Leurs jours ne sont toutefois pas en danger.

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Un homme de 36 ans a été arrêté après plusieurs attaques signalées dans l'ouest et le nord de la capitale écossaise. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un individu torse nu, armé d'un couteau, errant dans les rues avant d'endommager la porte d'un restaurant.

Une autre séquence semble montrer le suspect maîtrisé au sol par un policier, criant qu'il voulait « protéger le pays de ces foutus bâtards musulmans qui violent nos jeunes filles ».

Des organisations musulmanes locales ont indiqué que plusieurs victimes étaient musulmanes et que deux d'entre elles avaient été agressées après avoir quitté leur mosquée à l'issue de la prière.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a estimé que le suspect semblait avoir agi sous l'effet d'une « haine antimusulmane », promettant qu'il « ferait face à toute la rigueur de la loi ».

La ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood, s'est dite « horrifiée » par ces violences, rappelant qu'« il n'y a pas de place pour la haine et la violence contre les musulmans » au Royaume-Uni.

Le Conseil musulman de Grande-Bretagne a déclaré que la communauté musulmane était « légitimement nerveuse et inquiète », dénonçant une violence qui serait « une conséquence directe d'une rhétorique politique diabolisant des communautés entières ».

La police écossaise, appuyée par les services antiterroristes, poursuit ses investigations afin de déterminer les motivations exactes du suspect.