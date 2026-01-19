Espagne : collision meurtrière entre deux trains à grande vitesse, au moins 39 morts

Au moins 39 personnes ont été tuées dimanche soir dans une spectaculaire collision ferroviaire survenue en Andalousie, dans le sud de l’Espagne, selon un dernier bilan communiqué par le ministère de l'Intérieur espagnol. 123 personnes ont également été blessées, dont cinq sont dans un état très grave et 24 dans un état grave.

Deux trains à grande vitesse sont entrés en collision près de la commune d’Adamuz, dans la province de Cordoue, provoquant le déraillement des deux convois ont indiqué les autorités.

L’accident s’est produit vers 19h45, peu après le départ d’un train de la compagnie privée Iryo reliant Malaga à Madrid. Pour une raison encore inconnue, ce train a déraillé sur une portion de voie pourtant rectiligne et récemment rénovée, avant de percuter un train Renfe Alvia circulant en sens inverse entre Madrid et Huelva. Sous la violence du choc, ce second train a été projeté hors des rails et a dévalé un talus.

"La violence de l’impact a été extrême, il est probable que nous découvrions d’autres victimes", a déclaré le président de la région andalouse, Juanma Moreno, précisant que des engins lourds étaient nécessaires pour dégager les carcasses métalliques des wagons.

Au total, environ 400 passagers se trouvaient à bord des deux trains : plus de 300 sur l’Iryo et une centaine sur le Renfe. La majorité des victimes se trouvaient dans les premières voitures du train Renfe, qui circulait à environ 200 km/h au moment de l’impact. Le conducteur de ce train, âgé de 27 ans, figure parmi les morts, selon la presse espagnole.

Les secours ont été confrontés à des conditions particulièrement difficiles. Si les passagers du train Iryo ont pu être évacués relativement rapidement, plusieurs voitures du train Renfe étaient sévèrement endommagées, avec des passagers coincés dans des espaces étroits. "Nous devons retirer des corps pour atteindre d’éventuels survivants", a expliqué le chef des pompiers de Cordoue.

Le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente, a qualifié l’accident de "très étrange" et assuré qu’une enquête approfondie était en cours. Le trafic ferroviaire entre Madrid et l’Andalousie a été suspendu. Le Premier ministre Pedro Sánchez a annulé ses engagements pour suivre la situation, tandis que le roi et la reine d’Espagne ont exprimé leur vive préoccupation.