Espagne : trois Israéliennes expulsées d'un musée

Un incident aux relents antisémites a eu lieu samedi au Musée national d’art Reina Sofía à Madrid. Selon le média espagnol Okdiario, trois Israéliennes âgées, dont une survivante de la Shoah, ont été escortées vers la sortie après avoir été prises à partie par d’autres visiteurs.

Les faits se seraient produits alors que les trois femmes visitaient l’établissement. Certaines personnes auraient remarqué qu’elles portaient un petit drapeau israélien ainsi qu’un collier orné d’une étoile de David. Elles auraient alors été insultées, qualifiées notamment de « meurtrières d’enfants » et visées par des propos virulents.

D’après les mêmes sources, le personnel du musée aurait sollicité la sécurité pour évacuer les visiteuses, au lieu d’intervenir contre les auteurs des insultes. Un agent aurait expliqué aux intéressées qu’elles devaient quitter les lieux car « certains visiteurs étaient gênés par le fait qu’elles soient juives ». Il leur aurait également été demandé de dissimuler leurs symboles, jugés inappropriés à l’intérieur du musée.

Une accompagnatrice espagnole présente sur place a dénoncé une situation « scandaleuse et intolérable », affirmant que l’hostilité s’est manifestée dès qu’il a été établi que le groupe était juif. Elle a indiqué envisager le dépôt d’une plainte.

Le Reina Sofía, institution publique placée sous l’autorité du ministère espagnol de la Culture, est l’un des musées d’art contemporain les plus réputés au monde. Il avait récemment présenté une exposition intitulée « Du fleuve à la mer », perçue par certains comme un soutien à la cause palestinienne.

L’incident a suscité de vives réactions d’organisations juives internationales. Le Congrès juif européen a rappelé que « l’identité juive ne doit jamais être un motif d’exclusion » et appelé à des éclaircissements ainsi qu’à des mesures fermes contre toute forme d’antisémitisme.