Espagne : une course annulée par crainte de manifestations anti-israéliennes

Une controverse a éclaté lors des Championnats d’Europe de courses à obstacles organisés en Espagne après l’annulation d’une épreuve par équipes à laquelle devait participer la sélection israélienne. Selon plusieurs membres de la délégation, les organisateurs et les autorités locales ont craint que la présence du drapeau israélien n’attire des manifestations pro-palestiniennes et ne provoque des troubles à l’ordre public.

La délégation israélienne, composée de 18 athlètes, participait à la compétition organisée dans la ville d’Irun, au Pays basque. D’après un responsable de l’équipe, les inquiétudes des autorités se sont accrues après la diffusion récente d’images montrant des policiers espagnols affrontant des militants liés à la flottille pour Gaza.

« Ils ne voulaient pas que de nouvelles images montrent des manifestants confrontés à la police », a expliqué une source de la délégation, affirmant que les autorités locales redoutaient des rassemblements hostiles à Israël.

L’épreuve concernée était un relais par équipes dont Israël était le champion d’Europe en titre. Selon la délégation, les organisateurs ont préféré annuler la compétition pour tous les participants plutôt que d’exclure uniquement l’équipe israélienne.

Face à cette situation, les représentants israéliens ont sollicité l’aide de l’ambassade d’Israël en Espagne, du Comité olympique israélien et de l’administration des sports. Ils ont également exigé que toute décision leur soit communiquée officiellement par écrit. Selon eux, aucun document interdisant explicitement la participation israélienne n’a toutefois été présenté.

Malgré l’annulation de l’épreuve collective, les sportifs israéliens ont brillé dans les compétitions individuelles. Ils ont remporté sept médailles, dont une d’or.

Parmi les performances marquantes, Noya Erlich a été sacrée championne d’Europe chez les jeunes, tandis que Shneur Simcha, Mai Yahalom, Itay Wolf et Oren Gafni ont décroché des médailles d’argent. Eran Tzur et Adir Afrigan ont, quant à eux, remporté le bronze.

Des résultats qui ont permis à la délégation israélienne de quitter l’Espagne avec un bilan sportif remarquable malgré la polémique entourant la compétition.