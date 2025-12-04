Eurovision 2026 : Israël maintenu dans la compétition, plusieurs pays annoncent leur retrait

Les pays membres de l’Union européenne de radio-télévision (UER) ont tranché, jeudi à Genève : malgré des semaines de pressions et de critiques, Israël participera bien à l’Eurovision 2026, qui se tiendra en mai à Vienne. Réunis en assemblée semestrielle, les représentants ont voté en faveur d’une réforme des règles du concours proposée par l’UER. Si ces nouvelles règles n’avaient pas été adoptées, un vote devait être organisé sur une éventuelle exclusion d’Israël.

Au total, 738 délégués ont approuvé les nouveaux règlements, contre 256 qui souhaitaient passer directement à un vote d’exclusion. Dans la foulée de la décision, les organismes public de diffusion néerlandais et espagnol ont annoncé leur retrait de l’édition 2026, dénonçant la participation israélienne.

Lors du débat, l’Espagne, la Turquie, la Slovénie et la Belgique ont vivement critiqué Israël et exigé son exclusion. La Norvège a soutenu les réformes, tandis que la Suède et le Royaume-Uni ont appelé à « éviter toute politisation ». L’Ukraine, opposée à un vote secret réclamé par huit pays, a affirmé que la situation israélienne ne pouvait « en aucun cas être comparée à celle de la Russie ».

Du côté israélien, le directeur du radiodiffuseur public, Golan Yochpaz, a dénoncé une tentative de « boycott culturel ». Certains délégués européens ont évoqué des scénarios alternatifs, dont l’idée que l’Eurovision ne se tiendrait pas en Israël en cas de victoire.

Les nouvelles règles du concours, adoptées ce jeudi, réintroduisent notamment la pondération égale entre jury et public en demi-finales, limitent les campagnes financées par des États et réduisent de 20 à 10 le nombre de votes autorisés par téléspectateur.