Eurovision : de nouvelles règles ravivent les tensions autour de la participation d’Israël

À la veille d’une réunion décisive de l’Union Européenne de Radiodiffusion (UER), Israël se retrouve une nouvelle fois au centre des débats sur l’Eurovision. Les membres de l’UER doivent examiner plusieurs modifications du règlement, adoptées dans la foulée des controverses suscitées par la participation israélienne ces dernières années.

Parmi les changements majeurs figure la limitation du vote en ligne : les téléspectateurs ne pourront voter que dix fois au lieu de vingt, une mesure qui, selon plusieurs observateurs, vise implicitement les campagnes de mobilisation pro-israéliennes. L’UER entend également restreindre les campagnes d’incitation au vote, après qu’une agence a diffusé l’an dernier une campagne en faveur de la candidate israélienne Yoval Raphaël.

Mais la réforme la plus impactante concerne le retour des jurys en demi-finale. Ces dernières années, seul le public décidait de la qualification. Or les jurys avaient massivement pénalisé Israël en finale : Eden Golan n’avait reçu que 52 points du jury contre 323 du public en 2024 ; Yoval Raphaël, 60 points contre 297 en 2025. Le rétablissement des jurys pourrait ainsi réduire les chances d’Israël d’accéder à la finale.

Malgré ces ajustements, les tensions restent vives. L’Espagne, la Slovénie, l’Irlande et les Pays-Bas menacent de boycotter l’Eurovision si Israël n’en est pas exclu. L’Islande temporise, tandis que la Belgique attend les conclusions des discussions. À l’inverse, l’Allemagne a prévenu qu’elle pourrait se retirer — et ne pas diffuser le concours — si Israël était exclu, un signal fort de la part du plus grand contributeur financier de l’événement. La Suisse, l’Autriche et d’autres pays ont également affiché leur soutien à Israël, soulignant la profonde fracture politique qui continue de diviser le concours.