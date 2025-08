Flambée d’antisémitisme au Royaume-Uni : 1 521 incidents de janvier à juin 2025

Articles recommandés -

Le Community Security Trust (CST), organisation caritative assurant la sécurité de la communauté juive britannique, a publié un rapport alarmant recensant 1 521 incidents antisémites au Royaume-Uni de janvier à juin 2025. Ce chiffre, le deuxième plus élevé depuis 1984, inclut agressions, menaces, insultes et propos haineux en ligne, avec une moyenne de 200 incidents par mois. Deux pics marquants ont été enregistrés : le 29 juin, avec 26 signalements (dont 16 en ligne) après le concert du duo Bob Vylan à Glastonbury, où des artistes ont scandé « Mort à Tsahal », et le 17 mai, avec 19 incidents suite à l’annonce d’une expansion de l’offensive israélienne à Gaza.

Le CST souligne que 51 % des incidents sont liés à Israël, à l'Autorité palestinienne ou à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, illustrant comment les discours anti-israéliens peuvent dégénérer en haine anti-juive. L’organisation distingue critiques politiques et antisémitisme, mais dénonce une « banalisation inquiétante » de ce dernier. La ministre de l’Intérieur, Yvette Cooper, a qualifié ces actes de « poison » et réaffirmé l’engagement du gouvernement à les éradiquer. Face à ces tensions, le CST appelle à une vigilance accrue pour protéger la communauté juive britannique.