Gaza : l’UE salue les mesures israéliennes pour améliorer l’aide humanitaire

Articles recommandés -

Kaja Kallas, haute représentante de l’UE, a salué jeudi les engagements d’Israël pour améliorer la situation humanitaire à Gaza, suite aux résolutions du cabinet israélien et aux discussions avec l’Union européenne. Ces mesures, déjà en cours ou prévues dans les prochains jours, visent à garantir une aide massive à la population, tout en empêchant son détournement par le Hamas.

Parmi les actions annoncées : l’augmentation significative des camions transportant nourriture et biens non alimentaires, l’ouverture de nouveaux points de passage au nord et au sud, la réactivation des corridors d’aide jordaniens et égyptiens, la distribution via des boulangeries et cuisines publiques, la reprise des livraisons de carburant pour les infrastructures humanitaires, la protection des travailleurs humanitaires et la réparation des installations vitales, comme l’alimentation électrique de l’usine de désalinisation.

L’UE se dit prête à collaborer avec les agences de l’ONU et les ONG pour une mise en œuvre rapide. Elle réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat, à la libération des otages et soutient les médiations de l’Égypte, du Qatar et des États-Unis.