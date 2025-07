Gaza : Le pape Léon XIV dénonce la « barbarie » de la guerre après la frappe sur une église

Articles recommandés -

Le pape Léon XIV a appelé dimanche à mettre fin immédiatement à la « barbarie » de la guerre à Gaza, dénonçant « l'usage aveugle de la force » trois jours après une frappe israélienne contre l'unique église catholique de Gaza.

« Je demande une fois de plus la fin immédiate de la barbarie de cette guerre et une résolution pacifique du conflit », a déclaré le souverain pontife à l'issue de la prière de l'Angélus. Cette intervention fait suite à la mort de trois personnes jeudi dans le bombardement de la seule église catholique de Gaza, qui servait de refuge à la petite communauté chrétienne locale depuis le début du conflit il y a 21 mois.

« Cet acte s'ajoute malheureusement aux attaques militaires en cours contre les populations civiles et les lieux de culte de Gaza », a rappelé Léon XIV. Le pape a lancé un appel à la communauté internationale pour « respecter les lois humanitaires et l'obligation de protéger les civils », ainsi que « l'interdiction des punitions collectives et de l'usage indiscriminé de la force ».

Vendredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait téléphoné au pape pour exprimer ses « profonds regrets » concernant cette frappe, qu'il a qualifiée d'« erreur ». Israël a annoncé l'ouverture d'une enquête sur cet incident. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a dénoncé le bombardement de cette église « placée sous la protection historique de la France », le qualifiant d'« inadmissible ».