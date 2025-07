Genève : Un cinéma refuse de s'associer au Festival du film des cultures juives

Articles recommandés -

Un cinéma de Carouge, le Bio, a décliné toute collaboration avec l'édition 2026 du Festival international du film des cultures juives de Genève (GIJFF), invoquant les "massacres" commis par l'armée israélienne à Gaza. La Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD) dénonce un acte antisémite et annonce le dépôt d'une plainte.

Dans des échanges révélés par la CICAD, le directeur du Bio, Alfio Di Guardo, argue que « montrer des films se réclamant de la culture juive revient actuellement à prendre position » et que « le comportement des dirigeants d’Israël jette un voile noir sur toutes les vertus de la culture juive ». Il craint des réactions pro-palestiniennes et conditionne une participation à une prise de position du GIJFF contre le gouvernement israélien.

La programmatrice du festival, Irma Danon, rejette cet « amalgame entre Israël, son gouvernement et les Juifs », qualifiant la demande de chantage. « Notre festival n’a pas de lien organique avec Israël et vise à faire vivre la culture juive à travers des films universels », assure-t-elle. Le GIJFF, créé en 2011, reçoit des subventions de la Loterie romande et de la Ville de Genève, non du gouvernement israélien. Les Cinémas du Grütli, qui ont accueilli quatre séances en mars dernier, limiteront leur participation à une seule en 2026, citant des contraintes horaires. Ils avaient refusé de diffuser un clip anti-antisémite de la CICAD, privilégiant les films eux-mêmes. Irma Danon n'exclut pas d'inviter le philosophe Georges Didi-Huberman, critique de la situation à Gaza, mais refuse de céder à l'antisionisme déguisé en antisémitisme.