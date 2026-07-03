Grèce : le retour des expatriés s'accélère

Le nombre de Grecs revenant s’installer dans leur pays continue d’augmenter, marquant un tournant après plus d’une décennie d’exode provoqué par la grave crise économique qui a frappé la Grèce entre 2009 et 2018. Selon un rapport publié vendredi par l’OCDE, 2023 est la première année depuis la crise où les retours ont dépassé les départs.

Entre 2012 et 2019, la Grèce avait enregistré entre 46 000 et 56 000 départs par an, principalement en raison d’un chômage ayant culminé à 26 %. Aujourd’hui encore, plus de 800 000 personnes nées en Grèce vivent dans des pays de l’OCDE, notamment aux États-Unis, en Australie, au Canada et dans plusieurs États de l’Union européenne.

Le gouvernement grec se félicite de cette inversion de tendance. Parmi les expatriés revenus au pays, 60 % sont diplômés de l’enseignement supérieur et âgés de 20 à 39 ans, un profil particulièrement recherché pour soutenir la reprise économique.

Les autorités attribuent cette évolution à plusieurs réformes : la numérisation des services publics, une réduction d’impôt sur le revenu pendant sept ans pour les expatriés de retour, ainsi que la reconnaissance des diplômes de médecine obtenus à l’étranger. Le gouvernement organise également des campagnes de recrutement dans des villes comme Londres, New York ou Düsseldorf, où vivent d’importantes communautés grecques.

Selon l’OCDE, l’amélioration de la situation économique et sociale demeure le principal facteur incitant les expatriés à rentrer. Toutefois, plusieurs freins persistent. Les bas salaires, le coût élevé de la vie, le manque de méritocratie, la bureaucratie et les difficultés de financement de la recherche continuent de décourager de nombreux candidats au retour.

Malgré ces progrès, l’émigration grecque reste l’une des plus élevées de l’OCDE. Le rapport souligne notamment que 15 % des nouveaux docteurs et un quart des professionnels de santé envisagent toujours de quitter le pays pour poursuivre leur carrière à l’étranger.