Greta Thunberg libérée sous caution après son arrestation lors d’une manifestation pro-palestinienne à Londres

L’activiste suédoise Greta Thunberg a été remise en liberté sous caution mardi à Londres, après avoir été arrêtée lors d’une manifestation pro-palestinienne, a indiqué la police britannique. La militante avait été interpellée plus tôt dans la journée dans le quartier financier de la capitale, devant les bureaux de la compagnie d’assurance Aspen Insurance.

Selon le collectif britannique Prisoners for Palestine, Greta Thunberg a été arrêtée en vertu du Terrorism Act pour avoir brandi une pancarte sur laquelle était inscrit : « Je soutiens les prisonniers de Palestine Action. Je m’oppose au génocide ». Le gouvernement britannique a récemment classé le mouvement Palestine Action comme organisation terroriste, ce qui rend toute expression publique de soutien passible de poursuites.

La police de la City de Londres a confirmé que Greta Thunberg, âgée de 22 ans, a été placée en garde à vue avant d’être libérée sous caution jusqu’au mois de mars. Les autorités précisent que l’enquête se poursuit.

Plus tôt dans la journée, deux autres personnes avaient été arrêtées lors de la même manifestation, soupçonnées d’avoir jeté de la peinture rouge sur un bâtiment. D’après la police, Greta Thunberg se serait rendue ultérieurement sur les lieux et aurait alors été interpellée pour avoir affiché un message de soutien à une organisation interdite.