Guerre en Ukraine : un deuxième drone abattu par la Roumanie, en deux jours

La Roumanie a abattu un nouveau drone ayant pénétré illégalement dans son espace aérien samedi, au lendemain d'une première interception, une première historique depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

Selon le ministre roumain de la Défense, Radu Miruta, l'appareil est entré dans l'espace aérien roumain à 08h22 avant d'être intercepté quelques minutes plus tard par un avion de chasse F-16. Le drone a finalement été détruit à 08h34, à 9,6 kilomètres à l'ouest de Sfântu Gheorghe, dans le delta du Danube, près de la frontière ukrainienne.

« Le drone a été détecté par les radars du ministère de la Défense nationale alors qu'il pénétrait dans notre espace aérien à 08h22 et a été intercepté quelques minutes plus tard par un avion de chasse F-16 roumain », a déclaré Radu Miruta.

Membre de l'OTAN et frontalier de l'Ukraine, la Roumanie fait face à des incursions répétées de drones depuis le début de la guerre. Plusieurs appareils se sont déjà écrasés sur son territoire et, en mai dernier, un drone avait percuté un immeuble d'habitation, faisant deux blessés.

En 2025, le Parlement roumain a adopté une loi autorisant l'armée à abattre tout drone violant l'espace aérien national. L'OTAN et l'Union européenne ont à plusieurs reprises mis en garde la Russie contre ces incursions.

Vendredi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué l'action des forces roumaines.

« Le renforcement de la défense et de la dissuasion le long de notre frontière orientale reste une priorité absolue », a-t-elle écrit sur X.