Incendies : la Grèce en état d'alerte

La Grèce est confrontée à une nouvelle vague d'incendies d'une rare intensité, alimentés par des vents violents, des températures élevées et une sécheresse persistante. Les autorités ont placé plusieurs régions en état d'alerte maximal, tandis que les pompiers luttent simultanément contre des dizaines de foyers à travers le pays.

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Les situations les plus préoccupantes concernent la Béotie, à l'ouest d'Athènes, où les flammes continuent de progresser malgré d'importants moyens terrestres et aériens. Des villages côtiers, notamment dans la région de Porto Germeno, ont été évacués, plusieurs habitations ont été détruites et des opérations de sauvetage ont même été menées par voie maritime pour mettre des habitants en sécurité.

Selon les autorités grecques, plus de 70 incendies ont été recensés en l'espace de vingt-quatre heures. Les rafales de vent compliquent considérablement le travail des secours, empêchant parfois les avions bombardiers d'eau d'intervenir efficacement et favorisant la reprise de foyers déjà maîtrisés.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis suit personnellement l'évolution de la situation et reçoit des mises à jour régulières sur les opérations d'évacuation et les dégâts. Les services de protection civile appellent la population à respecter strictement les ordres d'évacuation et les alertes diffusées via le système d'urgence 112.

Cette nouvelle crise intervient quelques jours seulement après les incendies meurtriers en Crète, où trois pompiers ont perdu la vie, illustrant la gravité exceptionnelle de cette saison des feux. Face au risque de nouveaux méga-feux, la Grèce demeure en état d'alerte maximale, les prévisions météorologiques n'annonçant aucun répit à court terme.