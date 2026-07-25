Incendies : plus de 200 000 personnes évacuées en France et en Espagne

Les violents incendies qui frappent la France et l'Espagne ont contraint plus de 200 000 personnes à quitter leur domicile, tandis que les flammes continuent de progresser, attisées par la chaleur et des vents violents. Face à une situation jugée exceptionnelle, Paris et Madrid ont sollicité l'aide de leurs partenaires européens.

En France, le principal incendie, déclenché mercredi près de la presqu'île du Cap Ferret, a déjà ravagé 140 km² de végétation et se dirige désormais vers Bordeaux, a annoncé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. Au total, 141 000 personnes ont été évacuées en Gironde et dans les Landes. Cinquante-trois habitations et un camping ont été détruits, 42 pompiers ont été blessés, et quelque 1 500 habitants ont dû fuir par la mer vers Arcachon, les flammes ayant coupé plusieurs accès terrestres.

Le président Emmanuel Macron a activé la cellule interministérielle de crise et demandé l'envoi de renforts militaires. La France recevra notamment des Canadair croates, des avions portugais et des hélicoptères Black Hawk tchèques et slovaques.

En Espagne, le gouvernement a décrété l'état d'urgence national face aux incendies, une première. Près de 60 000 personnes ont été évacuées autour de Madrid et dans la province d'Ávila, où deux foyers se sont rejoints en un gigantesque brasier. Un autre incendie, dans la province de Guadalajara, continue de brûler après avoir déjà détruit 320 km², tandis qu'un millier de militaires participent aux opérations. L'Italie et la Grèce ont également dépêché des avions bombardiers d'eau.

Les autorités des deux pays estiment que la combinaison des fortes chaleurs, de la sécheresse et des effets du changement climatique favorise des incendies d'une intensité et d'une rapidité inédites.