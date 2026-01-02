Irlande : enquête ouverte après la découverte de graffitis antisémites sur une autoroute

Des graffitis à caractère antisémite ont été découverts cette semaine le long d’une autoroute rurale en Irlande, provoquant l’indignation des autorités et des organisations communautaires. Les inscriptions, comprenant notamment les mots « rat », « juif » et « USA », ainsi que des croix gammées et des étoiles de David, ont été relevées à proximité de la ville d’Ardee, dans le comté de Louth, dans la province de Leinster.

Selon des informations relayées sur les réseaux sociaux, les dégradations ont été repérées dès dimanche. Elles s’étendaient sur près de cent mètres, a indiqué John Sheridan, élu local siégeant au conseil du comté de Louth. Celui-ci a confirmé que les services municipaux avaient été mobilisés pour procéder à l’effacement des graffitis.

La police nationale irlandaise, la Garda, a ouvert une enquête pour crime haineux. Dans un communiqué cité par la presse locale, elle a assuré être en contact étroit avec la communauté juive et a tenu à rassurer les minorités ethniques quant à leur sécurité.

L’organisation Holocaust Awareness Ireland a vivement condamné ces actes, soulignant que la représentation des Juifs sous la forme de rats renvoie à des stéréotypes utilisés par la propagande nazie pour les déshumaniser. Le groupe a dénoncé une montée préoccupante de l’antisémitisme en Irlande et appelé les autorités à condamner publiquement ces faits, à faire retirer rapidement les graffitis et à sanctionner leurs auteurs.

En Irlande, plusieurs responsables communautaires alertent sur la banalisation de discours hostiles aux Juifs. Le grand rabbin d’Irlande, Yoni Wieder, a récemment déclaré que les graffitis antisémites, y compris ceux appelant explicitement à la violence, se multiplient dans le pays.

Un rapport du Conseil représentatif juif d’Irlande, attendu en 2026, devrait recenser plus d’une centaine d’incidents antisémites survenus ces dernières années.