Italie : une lettre contenant une balle et des menaces envoyée à la communauté israélienne de Varallo

Une lettre de menaces accompagnée d’une balle a été adressée cette semaine au maire de Varallo, dans la région du Piémont, au nord de l’Italie, où vit une importante communauté israélienne. Les autorités italiennes ont ouvert une enquête tandis que plusieurs responsables politiques ont condamné cet acte.

L’enveloppe, reçue jeudi par le maire Pietro Bondetti, contenait une lettre signée d’un prétendu « mouvement antisioniste ». Le document exigeait la fin de la présence israélienne dans la vallée de la Valsesia et comportait plusieurs menaces explicites. « Ceci est le dernier avertissement », pouvait-on notamment y lire.

Selon les médias italiens, le courrier visait également Ugo Luzzatti, l’un des initiateurs du projet « Beita », qui a favorisé l’installation de familles israéliennes dans cette région située au pied des Alpes, près de la frontière suisse.

Le maire a immédiatement saisi la police. Une enquête pour menaces a été ouverte et confiée à une unité spécialisée de Turin, en coordination avec le parquet régional.

Interrogé par les médias italiens, Pietro Bondetti a dénoncé un acte inacceptable et souligné les bonnes relations entretenues depuis plusieurs années entre les différentes communautés de la région. Il a également salué la contribution des familles israéliennes installées dans la vallée, expliquant qu’elles avaient participé à la rénovation de logements abandonnés et contribué au dynamisme démographique local.

Au cours des dernières années, environ 70 familles israéliennes, soit près de 400 personnes, se sont établies dans la région de la Valsesia, notamment à Varallo. Leur intégration s’est déroulée sans incident notable jusqu’à présent.

L’affaire a provoqué de nombreuses réactions au sein de la classe politique italienne. Le président de la République, Sergio Mattarella, a personnellement contacté le maire pour lui exprimer son soutien et condamner les menaces. Le président de la région Piémont, Alberto Cirio, a lui aussi dénoncé une intimidation « lâche » visant non seulement la communauté israélienne mais également les institutions démocratiques italiennes.

Parmi les membres de la communauté israélienne locale, la surprise domine. Plusieurs responsables associatifs ont souligné que la région avait toujours été considérée comme accueillante et qu’aucun incident antisémite majeur n’y avait été signalé jusqu’à présent.