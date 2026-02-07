JO d’hiver de Milan-Cortina : la délégation israélienne accueillie par des huées lors de la cérémonie d’ouverture

La délégation israélienne a fait son entrée vendredi soir au stade San Siro de Milan lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 sous quelques huées, rapidement couvertes par la bande sonore et l’ambiance festive de l’événement. Les athlètes israéliens, souriants et drapeau en main, ont poursuivi le défilé sans incident notable.

Dans d’autres sites accueillant simultanément des compétitions, notamment à Cortina d’Ampezzo et à Predazzo, les réactions ont été contrastées, mêlant applaudissements et sifflets. Avant la cérémonie, plusieurs sportifs israéliens avaient indiqué s’attendre à un accueil potentiellement hostile dans le contexte de la guerre contre le Hamas à Gaza. « Je suis préparé, ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Mon objectif est de bien courir et de donner le meilleur de moi-même », a déclaré le skieur Barnabas Szöllös.

Israël est représenté par neuf athlètes olympiques et un paralympien à ces Jeux. Comme lors des Jeux de Paris en 2024, la sécurité constitue une priorité majeure pour la délégation israélienne, en raison notamment du souvenir de l’attentat des Jeux de Munich en 1972, au cours duquel onze athlètes israéliens avaient été assassinés.

Des manifestations pro-palestiniennes sont attendues durant la quinzaine olympique à Milan et à Cortina d’Ampezzo. En décembre dernier, la police italienne avait déjà empêché des militants de perturber le relais de la flamme.

Par ailleurs, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Milan en marge de la cérémonie, notamment contre la présence d’agents américains chargés de la sécurité de la délégation des États-Unis. Le vice-président américain JD Vance, présent dans les tribunes, a été hué lors de son apparition sur les écrans géants.

La cérémonie a été marquée par une prestation musicale remarquée de Mariah Carey, ouvrant officiellement ces Jeux d’hiver sous haute tension diplomatique et sécuritaire.