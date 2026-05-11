Judée-Samarie: l’Union européenne sanctionne des organisations israéliennes "radicales", annonce Jean-Noël Barrot

L’Union européenne a annoncé lundi de nouvelles sanctions visant à la fois des organisations israéliennes accusées de "soutenir la colonisation violente en Cisjordanie" et plusieurs dirigeants du Hamas, provoquant une vive réaction du gouvernement israélien.

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Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a salué cette décision, affirmant que Bruxelles sanctionnait « les principales organisations israéliennes coupables de soutenir la colonisation extrémiste et violente de la Cisjordanie, ainsi que leurs dirigeants ».

Dans le même temps, l’Union européenne a également sanctionné plusieurs responsables du Hamas, que Jean-Noël Barrot a qualifié de responsables « du pire massacre antisémite depuis la Shoah », en référence aux attaques du 7 octobre 2023 contre Israël.

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Gideon Saar, ministre israélien des Affaires étrangères, a immédiatement dénoncé avec force cette décision européenne, accusant Bruxelles d’avoir agi de manière « arbitraire et politique ».

« Israël rejette fermement la décision d’imposer des sanctions contre des citoyens et des organisations israéliennes », a déclaré le chef de la diplomatie israélienne.

Gideon Saar a également jugé « scandaleux » le parallèle établi, selon lui, entre des citoyens israéliens et « des terroristes du Hamas ».

« C’est une comparaison complètement moralement déformée », a-t-il affirmé.

Le ministre israélien a par ailleurs réaffirmé le droit des Juifs à vivre en Judée-Samarie. « Aucun peuple au monde n’a un droit aussi ancien et documenté sur sa terre que le peuple d’Israël sur la terre d’Israël », a-t-il déclaré, estimant que ce droit historique et moral était également reconnu « par le droit des nations ». Selon Gideon Saar, « la tentative d’imposer des opinions politiques par des sanctions est inacceptable et échouera ».