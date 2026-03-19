Keir Starmer condamne les frappes "choquantes" de l'Iran sur un site gazier au Qatar

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a condamné jeudi les frappes iraniennes « choquantes » visant un site gazier au Qatar, mettant en garde contre une aggravation de la crise régionale. Selon un porte-parole de Downing Street, le chef du gouvernement s’est entretenu avec le président français Emmanuel Macron et le secrétaire général de l’Otan Mark Rutte. Les trois dirigeants ont souligné que les attaques contre des infrastructures critiques risquaient de déstabiliser davantage le Moyen-Orient.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Doha a fait état d’une frappe iranienne sur Ras Laffan, principal site de production de gaz naturel liquéfié (GNL) du pays. La compagnie publique QatarEnergy a évoqué des « dommages considérables », sans préciser l’ampleur exacte des perturbations. Cette attaque intervient dans un contexte de tensions accrues dans la région, avec des répercussions immédiates sur les marchés énergétiques mondiaux.

Les discussions entre Londres, Paris et l’Otan ont également porté sur la sécurité du détroit d’Ormuz, artère stratégique pour le transport d’hydrocarbures. Les trois responsables ont insisté sur la ضرورة de garantir la liberté de navigation, alors que toute perturbation de cette route maritime clé pourrait entraîner une flambée durable des prix du pétrole.

Keir Starmer a par ailleurs souligné l’importance d’une coordination étroite entre partenaires internationaux afin d’élaborer une réponse « viable » face à la crise. Toutefois, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont écarté, à ce stade, l’hypothèse d’une intervention de l’Otan pour sécuriser le détroit. Paris n’exclut pas en revanche de participer à des missions d’escorte de navires, une fois la situation stabilisée.