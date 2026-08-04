Kiev : une plaque commémorative inaugurée dans la prison où fut détenu le père du Rabbi de Loubavitch

Un moment chargé d'histoire et d'émotion s'est déroulé à Kiev à l'occasion du yahrzeit (anniversaire de décès selon le calendrier hébraïque) de Harav Levi Yitzchak Schneerson, père du Rabbi de Loubavitch. Une plaque commémorative a été dévoilée dans le centre de détention de Loukianivka, où le grand rabbin fut emprisonné il y a 86 ans par le régime soviétique, uniquement pour avoir poursuivi sa mission de rabbin et de guide spirituel du peuple juif.

Cette reconnaissance historique est le fruit de plusieurs mois de démarches menées par le grand rabbin de Kiev, Yonatan Markovitch, également grand rabbin du service pénitentiaire ukrainien, avec son fils, le rabbin Ariel Markovitch, qui coordonne les activités juives dans les prisons du pays.

La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de l'établissement et de son adjoint. Ensemble, ils ont dévoilé la plaque retraçant l'arrestation et l'emprisonnement de Harav Levi Yitzchak, ainsi qu'une de ses réflexions rédigées durant cette épreuve.

Fait particulièrement marquant, le directeur de la prison a publiquement exprimé ses regrets pour l'injustice subie par le père du Rabbi de Loubavitch. Il a reconnu qu'il n'avait commis aucun crime, si ce n'est celui d'être un rabbin fidèle à sa foi et à son peuple. Il a souligné que cette page sombre de l'histoire devait être préservée afin que les générations futures n'oublient jamais les persécutions religieuses de l'époque soviétique.

À cette occasion, un exemplaire de Nitzotzei Levi Yitzchak, recueil inspiré de ses enseignements de Torah, a également été offert à la bibliothèque de la prison afin d'être mis à la disposition des détenus juifs.

« Là où le régime soviétique voulait faire taire la voix du judaïsme, se dresse désormais un mémorial permanent célébrant le courage, le sacrifice et la mesirout néfech (abnégation totale) de Harav Levi Yitzchak Schneerson », a déclaré le rabbin Yonatan Markovitch, saluant un véritable « accomplissement historique » et une émouvante réparation de la mémoire.