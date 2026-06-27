L'Allemagne va trancher à la mi-2027 sur un retour au service militaire obligatoire

L'Allemagne décidera au plus tard à la fin juillet 2027 si elle rétablit le service militaire obligatoire afin de renforcer les effectifs de la Bundeswehr, a indiqué Thomas Röwekamp, président de la commission de la Défense du Bundestag.

Face à la menace grandissante de la Russie et aux incertitudes sur l'engagement des États-Unis en Europe, le chancelier Friedrich Merz souhaite porter les effectifs de l'armée allemande de 185.000 à au moins 260.000 militaires de carrière d'ici à 2035.

Pour atteindre cet objectif, Berlin a instauré un service militaire volontaire ainsi qu'un recensement obligatoire des jeunes hommes à l'âge de 18 ans. Mais les résultats sont jugés insuffisants : entre janvier et mai, la Bundeswehr n'a recruté que 530 volontaires, alors que près de 300.000 jeunes avaient été sollicités.

« Si nous ne parvenons pas à ces objectifs par le volontariat, nous devrons revenir à la conscription obligatoire », a déclaré Thomas Röwekamp. Il estime toutefois que, si elle est réintroduite, la conscription ne concernera pas l'ensemble d'une classe d'âge, mais uniquement le nombre de recrues nécessaire chaque année pour répondre aux besoins de l'armée.

Le responsable parlementaire souligne que l'enjeu principal est de recruter davantage de militaires de carrière et sous contrat, capables d'assurer les missions les plus spécialisées, comme le pilotage d'avions de combat, la conduite de chars ou l'exploitation des systèmes de défense Patriot.

Selon Berlin, la Russie pourrait être en mesure d'affronter directement les pays occidentaux dès 2029. Dans ce contexte, Thomas Röwekamp appelle également les Européens à accélérer leur réarmement et à renforcer leur autonomie militaire, tout en saluant la coopération franco-allemande dans le secteur de la défense, notamment au sein du groupe KNDS.