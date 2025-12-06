L’ambassadeur palestinien à Londres réclame une protection renforcée après l’attaque de militants masqués

L’ambassadeur de l'Autorité palestinienne au Royaume-Uni, Husam Zomlot, appelle les autorités britanniques à assurer une « protection complète et immédiate » de son ambassade après l’irruption, samedi dernier, d’un groupe de militants masqués devant les locaux diplomatiques à Hammersmith, dans l’ouest de Londres.

Les individus, brandissant des drapeaux israéliens et britanniques, ont collé sur la façade des autocollants tels que « I love the IDF », selon des images captées par les caméras de sécurité. L’ambassade avait organisé une cérémonie de lever de drapeau en septembre, après la reconnaissance par Londres de l’État de Palestine. Malgré cette évolution statutaire, aucune amélioration significative des dispositifs de sécurité n’a été mise en place, suscitant l’inquiétude du personnel.

Sur les réseaux sociaux, un second rassemblement était annoncé pour vendredi, un appel appelant à une action directe « contre les haineux », avec drapeaux et mégaphones. Zomlot a dénoncé un acte visant à intimider la représentation palestinienne :

« Vos actions ne nous intimideront pas. Nous continuerons à faire avancer les relations Palestine–Royaume-Uni. » L’ambassade a formellement saisi les autorités pour enquêter et sanctionner les auteurs de cette « violation flagrante du droit diplomatique », rappelant que l’article 22 de la Convention de Vienne oblige l’État hôte à protéger les locaux d’une mission contre toute intrusion ou dégradation.

En 2023, alors qu’elle n’était encore qu’une mission diplomatique, la représentation palestinienne avait signalé plusieurs attaques, dont des actes de vandalisme et même des menaces de mort, regrettant l’absence de protection policière adaptée.

Si certaines ambassades à Londres bénéficient d’une sécurité renforcée — comme celle d’Israël — celle de la Palestine ne dispose d’aucune présence policière permanente, malgré les tensions persistantes au Moyen-Orient.

La Metropolitan Police affirme toutefois « prendre très au sérieux » la sécurité des missions diplomatiques et assure que les dispositifs sont « constamment réévalués » en fonction du niveau de risque.