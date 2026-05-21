L’antisémitisme reste à un niveau très élevé en Allemagne

L’Allemagne reste confrontée à un niveau très élevé d’antisémitisme, selon un rapport publié mercredi par l’Association fédérale des centres de recherche et d’information sur l’antisémitisme, connue sous le nom de RIAS.

À Berlin, 2 197 incidents antisémites ont été recensés en 2025. Ce chiffre marque une baisse d’environ 13 % par rapport à 2024, mais reste plus de deux fois supérieur au niveau observé avant les massacres du 7 octobre 2023.

Dans le Land de Hesse, le rapport fait état d’un record de 1 099 incidents antisémites en 2025, soit une hausse de 18 % sur un an et près de six fois plus qu’avant le déclenchement de la guerre par le Hamas contre Israël.

« La menace pesant sur la vie juive est pire qu’à n’importe quel moment depuis la Shoah », a déclaré Uwe Becker, commissaire à la lutte contre l’antisémitisme en Hesse.

Le rapport souligne aussi la multiplication d’agressions et d’intimidations dans l’espace public. À Berlin, 40 incidents violents ont été recensés en 2025, dont une attaque au couteau contre un homme au mémorial de la Shoah. Des victimes ont également été frappées, insultées, aspergées de produits irritants ou ciblées en raison de signes religieux juifs.

RIAS alerte sur un climat social dans lequel les propos et actes antisémites deviennent plus visibles et plus fréquents. L’organisation a recensé des incidents antisémites lors de 239 rassemblements publics à Berlin, un niveau inédit. Plusieurs manifestations ont été marquées par des slogans assimilant Israël ou le sionisme au nazisme, ainsi que par des insultes antijuives.

Selon le rapport, les Juifs et les Israéliens en Allemagne font désormais face à des risques accrus dans des situations ordinaires, comme prendre les transports, commander un café ou parler hébreu dans l’espace public.