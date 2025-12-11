L’Autriche interdit le voile islamique à l’école pour les moins de 14 ans

Le Parlement autrichien a adopté jeudi, à une large majorité, une loi interdisant le port du voile islamique dans les établissements scolaires pour les filles âgées de moins de 14 ans. La coalition gouvernementale, emmenée par les conservateurs et soutenue par le FPÖ, présente cette mesure comme un dispositif de protection des enfants et d’émancipation des jeunes filles. Les élus écologistes ont voté contre, dénonçant une loi « anticonstitutionnelle ».

Cette interdiction marque l’aboutissement d’un long processus politique. Une première loi similaire avait été approuvée en 2019 avant d’être annulée en 2020 par la Cour constitutionnelle. Le gouvernement estime cependant que la nouvelle version est juridiquement plus solide et qu’elle répond à un besoin urgent de protection. Selon ses estimations, environ 12 000 fillettes et adolescentes seraient concernées, quelle que soit la forme du voile porté. Les sanctions prévues en cas de récidive pourront atteindre 800 euros.

Lors des débats, plusieurs responsables ont défendu le texte. Yannick Shetty (NEOS) a salué une loi permettant de « lutter contre l’oppression culturelle ». La ministre de l’Intégration, Claudia Plakolm, a affirmé que « lorsqu’une fillette de huit ou neuf ans est contrainte de cacher son corps, il ne s’agit pas de religion mais d’oppression ».

Mais les critiques sont nombreuses. Amnesty International dénonce une « discrimination flagrante » envers les filles musulmanes. L’IGGÖ, représentant les communautés musulmanes d’Autriche, estime que la décision risque d’« affaiblir la cohésion sociale ». L’association SOS Mitmensch prévient que la loi pourrait « isoler davantage » les enfants concernés.

Le FPÖ souhaite déjà étendre l’interdiction aux étudiantes et au personnel éducatif.