L’épouse du Premier ministre espagnol, Begoña Gómez, inculpée de corruption

L’épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a été formellement inculpée pour corruption au terme de deux années d’enquête, selon une décision de justice rendue publique lundi.

D’après ce document daté du 11 avril, un juge a retenu plusieurs chefs d’accusation à son encontre, parmi lesquels le détournement de fonds, le trafic d’influence, la corruption et l’appropriation illicite. Cette décision marque une étape importante dans une procédure judiciaire suivie de près en Espagne, en raison de la position du chef du gouvernement.

L’enquête porte sur des activités professionnelles de Begoña Gómez, notamment dans le cadre de collaborations avec des structures publiques et privées. Les magistrats cherchent à déterminer si ces activités ont pu donner lieu à des avantages irréguliers ou à des interventions susceptibles d’influencer certaines décisions économiques.

Sur le plan juridique, cette inculpation — qui correspond à une mise en examen — ne préjuge en rien de la culpabilité de l’intéressée. Elle ouvre toutefois la voie à une phase d’instruction approfondie, au cours de laquelle les éléments à charge et à décharge seront examinés.

L’entourage de Pedro Sánchez a, à plusieurs reprises, dénoncé une instrumentalisation politique de cette affaire, affirmant que Begoña Gómez n’avait commis aucune irrégularité. À l’inverse, l’opposition réclame des explications et estime que cette situation fragilise l’exécutif.