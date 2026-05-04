L’Europe appelée à renforcer sa défense après l’annonce du retrait partiel des troupes américaines

Les États-Unis ont annoncé leur intention de retirer environ 5 000 soldats stationnés en Allemagne, une décision qui a pris de court plusieurs alliés européens. Le président américain Donald Trump a ensuite laissé entendre que cette réduction pourrait être encore plus importante, sans donner davantage de précisions sur le calendrier ou l'ampleur exacte du retrait.

Cette annonce intervient dans un contexte de tensions entre Washington et plusieurs capitales européennes autour de la guerre contre l'Iran. Donald Trump a reproché à certains pays membres de l'OTAN de ne pas avoir suffisamment soutenu les États-Unis, notamment en refusant l'utilisation de leurs bases militaires ou de leur espace aérien pour des opérations liées au conflit.

Réunis à Erevan, en Arménie, lors d'un sommet de la Communauté politique européenne, plusieurs responsables ont estimé que ce retrait constituait un signal clair. La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a reconnu que « le moment choisi » par Washington avait surpris, tout en soulignant que cette décision montrait la nécessité de renforcer le pilier européen de l'OTAN.

« Les troupes américaines ne sont pas présentes en Europe uniquement pour protéger les intérêts européens, mais aussi les intérêts américains », at-elle rappelé, appelant les Européens à prendre davantage de responsabilité en matière de défense.

Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a lui aussi reconnu une forme de frustration du côté américain. Selon lui, les Européens ont toutefois « bien compris le message » de Washington et travaillent désormais à appliquer les accords conclus avec les États-Unis concernant l'utilisation des bases militaires.

Mark Rutte a également indiqué que de plus en plus de pays européens prépositionnaient des moyens militaires près du Golfe.&amp;nbsp;

Selon Reuters, un courriel interne du Pentagone évoquerait différentes options pour répondre à des alliés jugés insuffisamment coopératifs dans le cadre du conflit avec l'Iran, notamment ceux ayant refusé d'accorder certains droits d'accès, de stationnement ou de survol, comme la France.