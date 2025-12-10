L’Islande boycottera l’Eurovision 2026 en raison de la participation d’Israël

L’Islande a officialisé mercredi soir son retrait de l’Eurovision 2026, dénonçant la décision de l’Union européenne de radio-télévision (EBU) de maintenir Israël dans la compétition. Cette annonce intervient après celles de l’Espagne, des Pays-Bas, de l’Irlande et de la Slovénie, qui ont également choisi le boycott.

Dans son communiqué, le radiodiffuseur public islandais RÚV explique que « le débat public dans le pays et les réactions à la décision de l’EBU rendent évident que notre participation ne procurerait ni joie ni sentiment de paix ». L’Islande avait déjà averti qu’elle envisagerait un retrait si Israël était autorisé à concourir malgré les pressions politiques et les appels au boycott dans plusieurs États européens.

La décision fait suite à une assemblée générale tendue de l’EBU, au cours de laquelle les pays membres ont acté une modification du règlement permettant la participation d’Israël. Plusieurs délégations, notamment celles d’Espagne, de Slovénie, de Belgique et de Turquie, avaient plaidé pour l’exclusion d’Israël, qualifiant sa présence d’« incompatible » avec l’esprit de la compétition. La Norvège avait soutenu les ajustements proposés par l’EBU, tandis que la Suède et le Royaume-Uni avaient adopté une position neutre, appelant à « préserver l’Eurovision de toute instrumentalisation politique ».

Du côté israélien, Golan Yochpaz, directeur général du radiodiffuseur public Kan, a dénoncé un « boycott culturel qui pourrait s’étendre bien au-delà de l’éviction d’Israël », mettant en garde contre une atteinte à la liberté d’expression et de création.

Huit pays avaient réclamé un vote secret sur la participation d’Israël. L’Ukraine s’y est opposée, rappelant qu’il n’était « pas pertinent de comparer la situation d’Israël à celle de la Russie », exclue en 2022.