La Belgique bannit les produits des localités israéliennes de Judée-Samarie

Le gouvernement fédéral belge a donné son accord à l'interdiction des importations de produits issus des localités israéliennes en Judée-Samarie et sur le plateau du Golan. La décision a été adoptée dans les derniers jours de la session parlementaire, avant la pause estivale.

Cette mesure avait été annoncée dès septembre dernier, dans un contexte marqué par une vague de reconnaissances de l'État palestinien et par plusieurs initiatives européennes visant à accroître la pression sur Israël en raison de la guerre à Gaza. Toutefois, sa mise en œuvre était restée bloquée pendant plusieurs mois en raison de désaccords politiques internes, selon le média européen Euractiv.

À ce stade, les autorités belges n'ont pas précisé les modalités concrètes de cette interdiction, ni les catégories de produits concernées.

Cette décision intervient alors que l'Union européenne examine également la possibilité d'adopter des restrictions commerciales à l'échelle des Vingt-Sept concernant les produits provenant des implantations israéliennes situées au-delà de la Ligne verte ainsi que du plateau du Golan. La semaine dernière, les ambassadeurs des 27 États membres ont débattu de cette question, sans parvenir à un accord.

Le dossier demeure sensible au sein de l'Union européenne, où les États membres restent divisés sur l'opportunité de prendre de nouvelles mesures commerciales à l'encontre des implantations israéliennes.