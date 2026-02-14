La boutique officielle des JO écoule des T-shirts des Jeux de Berlin 1936 sous Hitler

La boutique en ligne officielle des Jeux olympiques a écoulé en quelques jours des T-shirts reprenant des visuels des Jeux de Berlin de 1936, commercialisés dans le cadre d’une collection « Heritage ». Une initiative qui suscite une vive controverse en Allemagne et au sein d’organisations juives, alors que ces Jeux furent instrumentalisés par le régime nazi à des fins de propagande.

Plusieurs responsables politiques allemands ainsi que des représentants de la communauté juive avaient appelé le Comité international olympique (CIO) à retirer ces articles, estimant que toute mise en avant esthétique de l’événement risquait de banaliser son contexte historique. Les Jeux de 1936, organisés à Berlin, furent utilisés par Adolf Hitler pour promouvoir l’idéologie raciste et antisémite du régime, tout en tentant de soigner l’image internationale de l’Allemagne nazie.

Christine Schmidt, codirectrice de la Wiener Holocaust Library à Londres, rappelle que les autorités nazies avaient cherché à dissimuler la violence antisémite et les persécutions en cours, tout en excluant la quasi-totalité des athlètes juifs allemands et en internant des centaines de Roms afin de présenter une façade respectable au monde. Selon elle, il est légitime de s’interroger sur la possibilité de dissocier l’esthétique des Jeux de 1936 de la réalité idéologique et répressive qui les entourait.

Le CIO défend néanmoins sa décision. Dans un communiqué transmis à plusieurs médias, l’instance reconnaît le contexte de « propagande nazie » mais souligne que 4 483 athlètes issus de 49 pays avaient participé aux 149 épreuves, mettant en avant les performances sportives marquantes de l’époque, notamment celles de Jesse Owens. Le Comité précise par ailleurs que les quantités produites étaient limitées, expliquant ainsi la rupture de stock.