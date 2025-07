La flottille Handala prend le large vers Gaza pour "briser le blocus", avec deux députées LFI à bord

Articles recommandés -

La nouvelle flottille Handala a quitté, dimanche, le port de Gallipoli, dans les Pouilles, pour rejoindre Gaza, après un retard de deux jours dû à des préparatifs techniques, rapporte ce dimanche Le Figaro. Affrété par la Coalition de la flottille de la Liberté, le navire, chargé de vivres et d’aide médicale, vise à « stopper le génocide » et « briser le blocus humanitaire » imposé par Israël, selon un communiqué publié sur X. À son bord, 21 personnes, dont les députées françaises de La France insoumise, Emma Fourreau et Gabrielle Cathala, poursuivent la mission avortée du Madleen, arraisonné par Tsahal en mai à 185 kilomètres de Gaza.

Parti de Syracuse, en Sicile, le 13 juillet, le Handala ambitionne de forcer le "blocus israélien", dans un contexte de crise humanitaire à Gaza, où des manifestations contre la famine ont éclaté à Nuseirat. Cette initiative, soutenue par des figures comme Rima Hassan, présente à bord du Madleen avec Greta Thunberg, suscite des tensions diplomatiques. Israël, qui considère ces flottilles comme une provocation, pourrait de nouveau intervenir pour empêcher l’accès au territoire.