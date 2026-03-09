La France déploiera huit frégates au Moyen-Orient, annonce Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a annoncé le déploiement d’un important dispositif naval français au Moyen-Orient.

Depuis Paphos, à Chypre, le président français a indiqué que la présence militaire s’étendrait de la Méditerranée orientale à la mer Rouge, jusqu’au détroit d’Ormuz.

Cette opération mobilisera huit frégates, deux porte-hélicoptères amphibies ainsi que le porte-avions français.

Le chef de l’État a qualifié cette mobilisation de la marine française d’« inédite ».

Il a précisé qu’elle s’accompagnerait également d’un renforcement des moyens aériens et terrestres dans la région.

Selon Emmanuel Macron, cette présence vise à contribuer à la désescalade des tensions.

Elle doit aussi garantir la sécurité des ressortissants français et celle des partenaires de la France.

Le dispositif doit enfin assurer la liberté de navigation et la sûreté maritime dans une zone stratégique.