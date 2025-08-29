Articles recommandés -

Le gouvernement britannique a pris une décision unilatérale controversée en restreignant la participation officielle des représentants gouvernementaux et militaires israéliens au salon DSEI UK 2025, l'une des plus importantes expositions mondiales de technologies militaires. Cette mesure fait suite aux critiques concernant la conduite d'Israël dans la bande de Gaza.

L'exposition, prévue du 9 au 12 septembre à Londres, rassemble habituellement fabricants d'équipements, responsables gouvernementaux et experts de l'industrie militaire. Si les autorités officielles israéliennes sont exclues, les entreprises d'armement israéliennes pourront néanmoins participer normalement, une décision qui devrait susciter de vives protestations.

Les organisateurs ont justifié cette position en déclarant : "Une solution diplomatique doit être trouvée pour mettre fin à la guerre maintenant, avec un cessez-le-feu immédiat, le retour des otages et l'augmentation de l'aide humanitaire aux habitants de Gaza."

Le ministère israélien de la Défense a qualifié cette décision de "mesure blessante et honteuse, prise délibérément contre les représentants d'Israël". En conséquence, Israël a annoncé qu'il ne participerait pas à l'exposition et n'y installerait pas de pavillon national, tout en assurant un "soutien complet" aux entreprises israéliennes qui choisiraient d'y exposer.

Jérusalem a vivement critiqué le timing de cette décision : "Cette mesure intervient alors qu'Israël mène une guerre sur plusieurs fronts simultanément contre des acteurs islamistes radicaux qui menacent également les pays occidentaux et les voies de navigation internationales."

Le ministère israélien estime que "la Grande-Bretagne choisit une démarche qui sert les extrémistes, légitime le terrorisme et procède de considérations politiques dépassant le cadre professionnel habituel des expositions de défense mondiales."

DSEI constitue l'une des plus importantes expositions de défense au monde, organisée tous les deux ans à Londres. Elle se concentre sur les développements technologiques avancés pour les théâtres d'opérations aérien, naval et terrestre, ainsi que sur la sécurité intérieure et cybernétique. L'événement attire traditionnellement les grandes industries de défense aux côtés de start-ups développant des technologies de pointe et disruptives.

Cette décision britannique illustre les tensions diplomatiques croissantes autour du conflit à Gaza et leurs répercussions sur les relations commerciales et militaires internationales.