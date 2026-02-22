La Grèce classe au patrimoine national les clichés d’un massacre nazi

La Grèce a décidé de classer au patrimoine national un lot de photographies inédites du massacre de Kaisariani, perpétré par les forces nazies en 1944 près d’Athènes, afin d’en assurer la protection juridique et de pouvoir les acquérir. L’annonce a été faite par la ministre grecque de la Culture, Lina Mendoni, après l’apparition de ces clichés sur la plateforme de vente en ligne eBay.

Les images, qui auraient été prises par un lieutenant allemand nommé Hermann Heuer, documenteraient les « derniers instants » de 200 résistants communistes grecs fusillés le 1er mai 1944 par la Wehrmacht dans la banlieue d’Athènes. Ce massacre avait été commis en représailles à l’assassinat, quelques jours plus tôt, d’un général allemand et de membres de son état-major par un commando de l’Armée populaire de libération nationale grecque (ELAS).

Selon le ministère de la Culture, ces photographies présentent « une valeur historique particulière » en ce qu’elles permettent d’observer « le drame de la Grèce occupée à travers le regard de l’occupant ». Leur classement au patrimoine national constitue une base légale pour en réclamer la restitution et procéder à leur acquisition au bénéfice de l’État grec. Des experts doivent se rendre en Belgique, à Evergem, pour en examiner l’authenticité.

L’affaire a suscité une vive émotion en Grèce, où la mémoire de l’occupation allemande (1941-1944) demeure particulièrement douloureuse. Cette période fut marquée par la répression, la famine et l’extermination d’environ 90 % de la communauté juive du pays. Bien que peu connue à l’étranger, l’occupation nazie en Grèce figure parmi les plus meurtrières d’Europe, dans un pays où la résistance fut particulièrement active.