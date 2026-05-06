La police londonienne annonce la création d'une nouvelle unité pour protéger les Juifs face à la recrudescence des violences antisémites

La police de Londres a annoncé la mise en place d'une nouvelle unité destinée à renforcer la sécurité des communautés juives de la capitale britannique, alors que les actes antisémites connaissent une hausse préoccupante.

Baptisée « équipe de protection communautaire », cette unité comptera dans un premier temps 100 agents supplémentaires. Leur mission sera d'assurer une présence visible dans les quartiers concernés par des risques d'attaques terroristes.

Selon la police, ce dispositif doit permettre une réponse plus coordonnée, plus rapide et davantage fondée sur le renseignement. L'objectif est de rassurer les habitants, de prévenir de nouvelles attaques et de mieux protéger les lieux liés à la vie juive londonienne.

Cette annonce intervient après une série d'incidents violents. La police enquête notamment sur un incendie criminel visant une ancienne synagogue de l'est de Londres survenu hier. Quelques jours plus tôt, deux hommes juifs avaient été poignardés à Golders Green, un quartier du nord de la ville où vit une importante communauté juive. Un suspect a été arrêté pour tentative de meurtre dans le cadre d'une enquête qualifiée de terroriste.

D'autres faits récents ont également renforcé l'inquiétude. En mars, quatre ambulances de l'organisation juive Hatzola avaient été détruites par un incendie criminel dans le même secteur. Des bouteilles soupçonnées de contenir de l'essence avaient également été lancées contre deux synagogues lors d'incidents distincts.

La police londonienne affirme avoir procédé à plus de 80 arrestations en quatre semaines, dans le cadre d'enquêtes liées à des crimes haineux antisémites et à plusieurs incendies criminels. Certaines pistes sont examinées pour déterminer d'éventuels liens avec l'Iran, dans un contexte international déjà très tendu.

Le commissaire Mark Rowley a salué la création de cette unité, qu'il présente comme une étape importante pour faire face aux menaces visant les Juifs au Royaume-Uni. Il avait récemment évoqué la possibilité d'une force plus large, pouvant atteindre 300 agents, incluant des policiers armés spécialisés.

La police précise toutefois que cette priorité accordée à la communauté juive ne signifie pas un recul de la protection des autres groupes.