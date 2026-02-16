Le British Museum retire le terme "Palestine" de certaines galeries

Le British Museum a décidé de retirer le mot « Palestine » de plusieurs cartels et panneaux explicatifs de ses galeries consacrées au Proche-Orient ancien, estimant que son usage n’était plus historiquement neutre et pouvait prêter à confusion, a rapporté The Guardian.

Dans les salles dédiées au Levant et à l’Égypte antique, certaines cartes désignaient la côte orientale de la Méditerranée comme « Palestine », et des individus étaient présentés comme étant « d’ascendance palestinienne ». Ces formulations ont suscité des critiques de la part de UK Lawyers for Israel (juristes britanniques pour Israël), qui ont écrit au directeur du musée, Nicholas Cullinan, pour dénoncer une terminologie jugée anachronique.

Selon ce groupe, appliquer rétroactivement le nom « Palestine » à l’ensemble de la région sur plusieurs millénaires « efface les évolutions historiques » et crée une illusion de continuité territoriale. Les auteurs estiment également que cette désignation tend à minimiser l’existence des royaumes d’Israël et de Juda, apparus autour de l’an 1000 avant notre ère.

Le musée affirme que ces modifications ont été engagées l’an dernier, à la suite de remarques du public et d’études internes. Il reconnaît que si le terme « Palestine » était largement employé depuis la fin du XIXe siècle dans les milieux universitaires comme désignation géographique, il n’est plus perçu aujourd’hui comme politiquement neutre.

Désormais, pour les périodes anciennes, les cartes mentionnent « Canaan » pour le sud du Levant au deuxième millénaire avant notre ère. Pour les cartes contemporaines, l’institution utilise la terminologie des Nations unies (Gaza, Judée-Samarie, Israël, Jordanie). Le terme « palestinien » est conservé lorsqu’il renvoie à une identité culturelle ou ethnographique.

La décision a suscité une vive réaction : une pétition en ligne appelant à son annulation a déjà recueilli plus de 5 000 signatures.