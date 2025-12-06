Le chancelier allemand appelle l'Autorité palestinienne à des réformes avant son voyage en Israël

Le chancelier allemand Friedrich Merz a appelé samedi Mahmoud Abbas à engager rapidement des réformes au sein de l’Autorité palestinienne, estimant qu’elles sont indispensables pour lui permettre de « jouer un rôle constructif » dans la phase d’après-guerre à Gaza. L’échange téléphonique, rapporté par le porte-parole du gouvernement allemand Stefan Kornelius, intervient quelques heures avant le départ du dirigeant allemand pour une visite officielle en Israël, après une brève escale en Jordanie.

Merz a salué « l’attitude coopérative » de l’Autorité palestinienne vis-à-vis du plan de paix américain pour Gaza, porté par le président Donald Trump. Mais il a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre des « réformes urgemment nécessaires » afin que l’Autorité palestinienne puisse contribuer à une solution politique durable dans un contexte post-conflit.

Berlin, allié historique d’Israël, a néanmoins critiqué ces derniers mois la conduite de la guerre dans la bande de Gaza, ainsi que « l’augmentation massive de la violence des colons » en Judée-Samarie, qu’elle juge incompatible avec les efforts de stabilisation.

Durant sa visite, Merz doit rencontrer dimanche matin le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour évoquer la deuxième phase du cessez-le-feu entré en vigueur il y a près de deux mois, un accord que les deux camps accusent régulièrement l’autre de violer.

Le chancelier a également réaffirmé à Abbas le soutien constant de l’Allemagne à une solution à deux États, qu’il considère comme la seule voie capable d’assurer paix et sécurité aux deux peuples.