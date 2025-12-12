Le groupe Primal Scream signalé à la police après la diffusion d’images antisémites lors d’un concert à Londres

Polémique à Londres après la diffusion d’images à caractère antisémite lors d’un concert de Primal Scream

Le groupe de rock écossais Primal Scream se retrouve au cœur d’une vive controverse après un concert donné lundi soir au Roundhouse, salle mythique du nord de Londres. Lors de l’interprétation de son titre Swastika Eyes, sorti en 2000, le groupe a projeté sur écran géant des images de responsables politiques, dont le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, affublés de svastikas à la place des yeux.

Ces symboles nazis apparaissaient à l’intérieur d’étoiles de David, mêlant iconographie hitlérienne et symbole central du judaïsme et de l’État d’Israël. Les images étaient entrecoupées de scènes de destruction à Gaza, dans le contexte de la guerre opposant Israël au Hamas depuis plus de deux ans. La séquence s’est conclue par l’inscription : « Our government is complicit in genocide ».

Outre les dirigeants israéliens, d’autres responsables internationaux ont été visés, parmi lesquels le président américain Donald Trump, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président argentin Javier Milei. Cette mise en scène a immédiatement suscité l’indignation de nombreuses organisations juives.

Le Community Security Trust, organisme britannique de référence dans la lutte contre l’antisémitisme, a annoncé qu’il saisirait la police, dénonçant une imagerie « profondément offensive » et appelant à une enquête urgente sur les conditions dans lesquelles ces visuels ont pu être diffusés.

De son côté, la direction du Roundhouse affirme ne pas avoir été informée à l’avance du contenu projeté. La salle a condamné sans ambiguïté l’incident, déclarant qu’il allait « à l’encontre de toutes ses valeurs ». Elle a réaffirmé son engagement à combattre l’antisémitisme sous toutes ses formes et à garantir un espace sûr, respectueux et inclusif pour tous les publics.