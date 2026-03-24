Le roi Charles III devient parrain d’une organisation majeure de sécurité juive au Royaume-Uni

Le roi Charles III a accepté de devenir le parrain du Community Security Trust (CST), l’une des principales organisations de sécurité de la communauté juive au Royaume-Uni. Cette annonce intervient dans un contexte de fortes tensions, au lendemain d’un incendie criminel visant des ambulances d’une organisation juive dans le nord de Londres.

Le CST, qui conseille environ 280 000 Juifs britanniques en matière de sécurité, a salué cette décision, y voyant le reflet de « l’engagement de longue date » du souverain en faveur de la tolérance, de l’inclusion et du dialogue interreligieux. Le palais de Buckingham n’a pas commenté officiellement cette nomination.

Si le CST précise que ce parrainage n’est pas une réponse directe à l’attaque survenue à Golders Green, l’annonce intervient dans un climat marqué par une recrudescence des actes antisémites. Quatre ambulances appartenant à une organisation communautaire juive ont été incendiées dans la nuit de lundi, un acte qualifié de « profondément choquant » par le Premier ministre britannique Keir Starmer. La police enquête notamment sur une possible implication liée à l’Iran, sans confirmation à ce stade.

Le chef de la police londonienne, Mark Rowley, a indiqué que des unités antiterroristes examinaient également une revendication en ligne émanant d’un groupe islamiste lié à d’autres attaques en Europe.

Le Royaume-Uni connaît une hausse significative des actes antisémites depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et la guerre qui a suivi à Gaza. Selon le CST, les années 2023, 2024 et 2025 figurent parmi les plus graves jamais enregistrées en matière de haine antijuive dans le pays.

Dans ce contexte, l’engagement du roi Charles III apparaît comme un signal politique et symbolique fort en faveur de la protection des communautés juives et du vivre-ensemble.