Le Royaume-Uni n’exclut pas de futures frappes contre les sites de missiles iraniens

Le Royaume-Uni n’écarte pas la possibilité de participer à de futures frappes contre des sites de missiles balistiques iraniens, ont indiqué des responsables occidentaux au Guardian, alors que le conflit au Moyen-Orient continue de s’intensifier. « Nous ne pouvons rien exclure, car nous ne savons pas comment la situation évoluera », a confié l’un d’eux.

Des bombardiers lourds américains sont attendus dans les prochains jours sur les bases britanniques de Diego Garcia, dans l’océan Indien, et de Fairford, dans le Gloucestershire. Ces appareils pourraient être utilisés pour frapper des installations souterraines iraniennes, notamment les dépôts et lanceurs de missiles difficiles à atteindre avec des moyens conventionnels. L’utilisation de bombes pénétrantes pourrait nécessiter un soutien supplémentaire de la Royal Air Force.

La destruction des stocks et des capacités de lancement de missiles balistiques iraniens constitue l’un des objectifs centraux de la campagne menée conjointement par les États-Unis et Israël. Selon des responsables occidentaux, l’Iran disposerait encore de plusieurs jours de réserves de missiles à cadence actuelle, même si les frappes en cours pourraient réduire cette capacité.

Par ailleurs, le destroyer britannique HMS Dragon, annoncé par le Premier ministre Keir Starmer pour renforcer la protection de Chypre et des bases britanniques, ne devrait quitter Portsmouth que la semaine prochaine, après réarmement. Son arrivée en Méditerranée orientale pourrait intervenir près de deux semaines après les premières attaques contre la base de la Royal Air Force à Akrotiri.

Un drone de type Shahed a récemment atteint la piste de cette base, causant des dégâts mineurs, tandis que d’autres engins ont été interceptés. Londres n’a pas confirmé l’origine précise du tir, mais un lancement depuis l’Iran a été écarté.