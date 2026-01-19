Le Royaume-Uni ouvre une enquête nationale sur l’antisémitisme à l’école

Le gouvernement britannique a lancé une enquête officielle sur l’antisémitisme dans les établissements scolaires, après qu’un député juif a été empêché de visiter une école de sa circonscription. La secrétaire d’État à l’Éducation, Bridget Phillipson, a annoncé cette initiative dans The Telegraph, promettant de « ne laisser aucune piste inexplorée » afin de garantir que les écoles et universités disposent des mécanismes adéquats pour identifier et combattre l’antisémitisme.

Cette décision fait suite à un incident survenu à la Bristol Brunel Academy, où le député travailliste Damien Egan a été empêché d’effectuer une visite officielle après des pressions exercées par des militants pro-palestiniens et des syndicats enseignants locaux. Des groupes militants avaient affirmé que les responsables politiques soutenant Israël n’étaient « pas les bienvenus » dans les écoles, une position vivement dénoncée par le gouvernement.

Damien Egan, vice-président du groupe Labour Friends of Israel, s’est converti au judaïsme et est marié à un Israélien. Ces éléments ont fait de lui une cible récurrente de campagnes hostiles. Bridget Phillipson a qualifié l’incident de « choquant et totalement inacceptable », rappelant qu’aucun élu ne devrait être empêché d’exercer ses fonctions dans sa propre circonscription.

L’affaire a déjà conduit l’Ofsted, l’autorité britannique de contrôle des établissements scolaires, à ouvrir une enquête spécifique sur l’école concernée. Mais la ministre estime que le problème est plus large et révèle un manque de moyens et de formation pour faire face aux discours de haine et aux discriminations dans le système éducatif.

Dans ce contexte, le gouvernement prévoit également de revoir les procédures de l’agence de régulation des enseignants. Londres a déjà annoncé un financement de 7 millions de livres pour lutter contre l’antisémitisme dans les établissements d’enseignement, ainsi que 10 millions de livres supplémentaires pour la sécurité des communautés juives. L’exécutif entend ainsi envoyer un signal clair : l’antisémitisme n’a pas sa place à l’école ni ailleurs dans la société britannique.