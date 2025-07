Le Royaume-Uni rejette la demande du Hamas de retrait de la liste des organisations terroristes

Articles recommandés -

Le Royaume-Uni a rejeté jeudi la demande du Hamas de ne plus figurer sur la liste des organisations terroristes interdites. En avril, les avocats du groupe, dirigés par Fahad Ansari et soutenus par Mousa Abu Marzouk, responsable des relations internationales de Hamas, avaient soumis un dossier de 106 pages à la ministre de l’Intérieur, Yvette Cooper. Ils affirmaient que l’interdiction de 2021 rendait le Royaume-Uni « complice d’un génocide » en niant la « légitimité de la lutte » palestinienne contre l’"occupation israélienne", et "violait la liberté d’expression selon la Cour européenne des droits de l’homme".

Le Hamas jugeait l’interdiction « disproportionnée », arguant qu’il ne représente aucune menace pour le Royaume-Uni. Yvette Cooper avait qualifié le Hamas d’organisation terroriste responsable de l’attaque « barbare » du 7 octobre 2023. Le ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni a confirmé que le Hamas reste proscrit après examen. Cette décision fait écho au récent échec de Palestine Action, également interdit, à lever sa proscription. Toute affiliation ou soutien à ces groupes est passible de 14 ans de prison, renforçant la fermeté britannique face aux organisations jugées terroristes.