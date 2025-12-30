Les francs-maçons saisissent la justice contre une nouvelle règle de la police londonienne

Les francs-maçons ont engagé une procédure judiciaire en urgence pour tenter de bloquer une nouvelle politique de la police métropolitaine de Londres imposant aux policiers de déclarer leur appartenance à l’organisation. Une demande d’injonction a été déposée devant la Haute Cour afin de suspendre cette mesure, entrée en vigueur en décembre à l’initiative du commissaire de la police londonienne, Mark Rowley.

Selon l’organisation maçonnique, cette obligation constitue une discrimination religieuse, dans la mesure où l’adhésion à la franc-maçonnerie requiert une croyance religieuse. Les plaignants accusent la direction de la police de « fabriquer le droit au fil de l’eau » et d’alimenter des théories du complot sur une prétendue influence maçonnique au sein des forces de l’ordre.

La mesure contestée impose aux policiers et aux agents de déclarer toute appartenance, passée ou présente, à une organisation hiérarchisée dont les membres sont tenus de se soutenir mutuellement. Pour la Metropolitan Police Service, cette règle vise à prévenir les conflits d’intérêts et à restaurer la confiance du public, alors que certaines affaires internes font état de soupçons de collusion ou de manque d’impartialité.

Le grand secrétaire de la Grande Loge unie d’Angleterre, Adrian Marsh, estime que la consultation préalable a été insuffisante et annonce qu’une audience pourrait avoir lieu dès le mois prochain. En cas d’injonction favorable, la politique serait suspendue dans l’attente d’un examen approfondi du recours.

La police londonienne affirme, de son côté, qu’une large majorité de ses effectifs soutient cette obligation de transparence, considérée comme essentielle pour préserver l’indépendance de l’institution. Le débat sur la place des francs-maçons dans la police britannique n’est pas nouveau : plusieurs enquêtes passées ont évoqué des soupçons de favoritisme, sans toutefois établir de preuves pénales formelles.

La Haute Cour devra désormais trancher entre exigences de transparence publique et protection des libertés individuelles, dans un dossier sensible mêlant éthique policière, droits fondamentaux et perception de l’impartialité de la justice.