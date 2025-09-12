Les Pays-Bas menacent à leur tour de boycotter l’Eurovision 2026 si Israël y participe

Articles recommandés -

Les tensions autour de la guerre à Gaza s’invitent une nouvelle fois dans le monde de la musique. Après l’Irlande, les Pays-Bas ont annoncé qu’ils ne participeront pas au concours Eurovision 2026 si Israël est autorisé à concourir. Cette décision a été communiquée ce vendredi par la chaîne publique néerlandaise AvroTros, organisatrice de la sélection nationale.

« Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur l’ampleur des souffrances à Gaza », a déclaré la chaîne, en référence aux violences qui secouent l’enclave depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Jeudi, l’Irlande avait déjà jugé « inconcevable » qu’Israël puisse prendre part au concours, évoquant la « perte de vies humaines dramatique et continue » dans la bande de Gaza.

AvroTros a précisé avoir également pris en compte "le nombre élevé de journalistes tués à Gaza" dans sa décision. Israël dément cibler la presse et affirme que certains de ces journalistes étaient affiliés au Hamas. L’Eurovision, suivi par plus de 166 millions de téléspectateurs cette année, est régulièrement le théâtre de polémiques lorsque la situation au Proche-Orient s’aggrave. Lors de l’édition 2025, qui s’est tenue à Bâle en Suisse, des manifestations avaient déjà eu lieu pour protester contre la participation israélienne. En 2024, Israël avait terminé cinquième du concours et s’est hissé à la deuxième place lors de la dernière édition, grâce à la prestation de l’artiste Yuval Raphael avec sa chanson New Day Will Rise. Cette nouvelle menace de boycott place l’Union européenne de radio-télévision (UER), organisatrice de l’événement, face à une décision diplomatique délicate à quelques mois du lancement de la compétition 2026.