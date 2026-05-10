Londres : record d’affluence au salon de l’alyah

Plus de 1.000 Juifs venus de tout le Royaume-Uni ont participé dimanche à un grand salon de l’Alyah organisé à Londres par le ministère israélien de l’Immigration et de l’Intégration, l’Agence juive pour Israël et l’organisation Ofek Israeli, dans un contexte de forte hausse des actes antisémites au Royaume-Uni.

L’événement s’est tenu à peine une semaine après la grave attaque survenue dans le quartier londonien de Golders Green, où deux Juifs avaient été poignardés, et alors que les inquiétudes grandissent au sein de la communauté juive britannique.

Présent au salon, le ministre israélien de l’Immigration et de l’Intégration Ofir Sofer a affirmé que l’intérêt croissant des Juifs britanniques pour Israël reflétait le climat actuel au Royaume-Uni.

« Il existe un niveau élevé d’antisémitisme en Angleterre, et aucune réelle détermination du gouvernement britannique à le combattre », a-t-il déclaré. « Nous sommes ici pour dire aux Juifs de Grande-Bretagne que l’État d’Israël vous veut et a besoin de vous. »

Selon les organisateurs, le nombre de demandes d’ouverture de dossiers d’Alyah déposées par des Juifs britanniques connaît une augmentation constante depuis plusieurs années.

Les chiffres publiés illustrent cette tendance : environ 350 Juifs britanniques ont immigré en Israël en 2023, contre 650 en 2024, puis près de 900 en 2025, soit une hausse continue et significative.

Parallèlement au salon, un grand rassemblement contre l’antisémitisme s’est tenu dans les rues de Londres afin de dénoncer la multiplication des actes de haine visant la communauté juive.

Le directeur de l’unité Alyah de l’Agence juive, Eran Berkowitz, a indiqué rencontrer de plus en plus de Juifs britanniques souhaitant « renforcer leur lien avec Israël » et envisager une nouvelle vie dans l’État hébreu.