Londres renforce son dispositif militaire au Moyen-Orient face aux tensions avec l’Iran

Le Royaume-Uni annonce un renforcement significatif de sa présence militaire au Moyen-Orient afin de soutenir ses alliés face à la poursuite des attaques iraniennes. En déplacement en Arabie saoudite, au Qatar et à Bahreïn, le ministre britannique de la Défense, John Healey, a détaillé les mesures prises pour consolider les capacités de défense aérienne dans la région.

Londres prévoit notamment le déploiement du système de défense antiaérienne Sky Sabre en Arabie saoudite, un dispositif terrestre capable d’intercepter des menaces aériennes à moyenne portée. Parallèlement, la présence des avions de chasse Typhoon britanniques au Qatar sera prolongée, dans le cadre de l’escadron conjoint opéré avec les forces qataries.

À Bahreïn, le Royaume-Uni a également déployé son système Lightweight Multirole Launcher, désormais en cours d’intégration dans les capacités locales de défense. Ces équipements visent à renforcer la protection des infrastructures stratégiques et à améliorer la coordination entre les alliés du Golfe.

Selon le ministère britannique de la Défense, près de 1 000 soldats seront mobilisés dans la région pour assurer l’installation, la formation et l’exploitation de ces systèmes. Leur mission sera de « défendre le ciel » et de consolider les défenses aériennes des partenaires du Royaume-Uni.

Les discussions menées par John Healey avec ses homologues régionaux ont également porté sur la sécurité du détroit d’Ormuz, artère clé du commerce énergétique mondial, particulièrement affectée par les tensions actuelles.

« Nous resterons aux côtés de nos partenaires de long terme au Moyen-Orient », a affirmé le ministre, saluant les efforts des pays du Golfe pour protéger leur territoire. Tout en renforçant son dispositif militaire, Londres appelle néanmoins à une résolution rapide du conflit, dans un contexte de forte instabilité régionale.