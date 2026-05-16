Londres sous tension : deux manifestations, onze interpellations et 4.000 policiers mobilisés

Londres est le théâtre, samedi, de deux grandes manifestations simultanées, organisées dans un climat politique et sécuritaire particulièrement tendu. D’un côté, une marche propalestinienne et anti-israélienne organisée à l’occasion de la Nakba ; de l’autre, un rassemblement anti-immigration baptisé « Unite the Kingdom », conduit par Tommy Robinson, figure britannique de la mouvance anti-islam. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé dans la capitale, tandis que la Metropolitan Police a mobilisé environ 4.000 agents, l’un de ses plus importants dispositifs de maintien de l’ordre depuis des années.

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Selon la police londonienne, onze personnes ont été interpellées en début d’après-midi. Deux hommes recherchés, soupçonnés d’être liés à une affaire dans laquelle un homme a été renversé à Birmingham, ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de rejoindre le rassemblement « Unite the Kingdom ». Une femme participant à la manifestation anti-israélienne a également été arrêtée pour avoir refusé de retirer un masque couvrant son visage. Les autorités avaient prévenu en amont qu’elles agiraient contre tout slogan, symbole ou comportement susceptible d’intimider, de provoquer des violences ou d’attiser la haine contre une communauté.

La journée s’annonçait d’autant plus sensible que les deux cortèges se tenaient alors que la finale de la FA Cup avait lieu à Wembley, mobilisant elle aussi d’importantes ressources policières. Pour éviter les affrontements, les forces de l’ordre ont mis en place des itinéraires séparés et des zones de séparation entre les groupes. La police a également eu recours à des drones, des unités montées et, dans certains secteurs, à la reconnaissance faciale en direct.

En miroir, la marche propalestinienne entendait commémorer l’exode palestinien de 1948, dans un contexte marqué par les tensions autour de la guerre à Gaza et par une forte inquiétude des autorités britanniques face aux risques de débordements, d’antisémitisme et de violences intercommunautaires. Samedi, Londres est ainsi apparue comme le point de rencontre de deux colères opposées, surveillées de près par une police soucieuse d’éviter l’embrasement.