Macédoine du Nord : sept arrestations après l’incendie d’une synagogue

Les autorités de Macédoine du Nord ont arrêté sept suspects après une tentative d’incendie criminel visant un bâtiment de la communauté juive dans la capitale Skopje, survenue le mois dernier. L’attaque, qui a ciblé la synagogue Beth Yaakov — la seule du pays — est la première agression antisémite recensée depuis la Seconde Guerre mondiale.

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Selon les informations communiquées, les suspects devraient être poursuivis en justice. Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a indiqué avoir été informé de ces arrestations par son homologue macédonien Timko Mocinski, saluant une réaction « rapide et déterminée » face à cet acte jugé particulièrement grave.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des dégâts visibles sur la porte et la cour de la synagogue, noircies par les flammes. L’attaque, survenue à la mi-avril, a profondément choqué une communauté déjà très réduite.

La Macédoine du Nord, qui compte environ 1,8 million d’habitants, abrite aujourd’hui une population juive estimée à seulement 200 personnes, majoritairement installées à Skopje. Avant la Shoah, le pays comptait près de 8 000 Juifs, notamment dans la ville de Bitola, ainsi qu’environ 3 000 à Skopje, selon les données du Congrès juif mondial.

Cet épisode ravive le souvenir d’une présence juive autrefois florissante dans la région, largement décimée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il souligne également la sensibilité persistante des questions liées à l’antisémitisme en Europe, même dans des pays où la communauté juive est aujourd’hui très minoritaire.

Les autorités macédoniennes ont assuré leur engagement à lutter contre toute forme de haine et à garantir la sécurité des lieux de culte, alors que l’enquête se poursuit pour déterminer les motivations exactes des auteurs.