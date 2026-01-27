Manifestations pour Gaza : l’ONU critique la Suisse après la condamnation d’étudiants

Des experts des droits humains des Nations unies ont dénoncé la condamnation d’étudiants en Suisse à la suite de manifestations pro-palestiniennes organisées pendant la guerre à Gaza. Dans un communiqué, ils indiquent avoir officiellement interpellé les autorités de Suisse après que plusieurs étudiants ont été reconnus coupables d’intrusion à l’issue d’actions de protestation pacifiques.

Les faits remontent à mai 2024, lorsqu’environ 70 étudiants de l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich) ont participé à un sit-in non violent sur le campus. Cette mobilisation s’inscrivait dans un mouvement étudiant plus large, observé dans plusieurs villes, visant à protester contre la guerre à Gaza. Les manifestants s’opposaient notamment aux partenariats entretenus par l’institution avec des universités israéliennes, selon les experts onusiens.

Les étudiants ont été dispersés par la police, puis poursuivis en justice. À ce stade, cinq d’entre eux ont été condamnés pour intrusion, écopant d’amendes avec sursis pouvant atteindre 2 700 francs suisses, de frais de justice dépassant 2 000 francs et d’une inscription au casier judiciaire. Une sanction lourde de conséquences, soulignent les experts, dans la mesure où ces extraits sont fréquemment demandés par les employeurs. Dix autres étudiants ayant fait appel attendent encore leur jugement, tandis que deux ont été acquittés.

Dans leur déclaration, les experts des Nations unies rappellent que « l’activisme étudiant pacifique, sur ou hors campus, relève de la liberté d’expression et de réunion pacifique » et qu’il « ne doit pas être criminalisé ». Ils affirment avoir saisi à la fois le gouvernement suisse et la direction de l’ETH Zurich afin de faire part de leurs préoccupations.