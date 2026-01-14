Mémoire de la Shoah : un parcours au départ d’Auschwitz formera le plus grand "Never Again" au monde

À l’approche de la Journée internationale de commémoration de la Shoah, un projet symbolique s’apprête à voir le jour en Pologne. Ce jeudi 15 janvier à 15h (heure polonaise), le cycliste tchèque Lukáš Klement, en coopération avec l’organisation humanitaire ZAKA, s’élancera depuis la porte de la mort du camp d’Auschwitz pour un parcours exceptionnel de 1 000 kilomètres.

L’objectif est fort : dessiner, à l’échelle du territoire, les mots “NEVER AGAIN”, dans ce qui ambitionne de devenir le plus grand message jamais tracé au monde contre l’antisémitisme. Une réponse pacifique, visible et collective à la montée des discours de haine.

Intitulée “Never Again on Wheels” (plus jamais ça sur roues) l’initiative invite le public à participer, dès le premier kilomètre. « Rejoignez-moi pour le premier kilomètre, ensemble nous redonnerons vie à un symbole de mort », lance Lukáš Klement, qui parcourra jusqu’à 50 heures de vélo, même si personne ne se joint à lui. Mais son espoir est clair : transformer ce trajet en une mobilisation collective.

Le choix d’Auschwitz comme point de départ n’est pas anodin. « ZAKA est la seule organisation professionnelle au monde dédiée à l’honneur des morts. C’est un partenariat naturel », explique le cycliste. L’organisation rassemble des bénévoles juifs, chrétiens et musulmans, unis par une mission commune : le respect de la dignité humaine, sur tous les terrains de crise à travers le monde, de l’Ukraine à l’Australie.

Dans un contexte marqué par des attaques antisémites récentes, notamment à Sydney, cette initiative se veut transfrontalière, apolitique et universelle. « C’est ma réponse aux terroristes », affirme Klement. « Un projet qui relie les peuples, quelles que soient leur origine, leur religion ou leur genre. »

Un groupe WhatsApp a été créé pour permettre à chacun de rejoindre une partie du trajet, soutenir l’initiative ou simplement relayer le message. “Never Again”, cette fois, prend la route — au nom des morts, pour la vie des vivants.